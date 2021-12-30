Врач развеял основные мифы о антидепрессантах, в которые верят украинцы

Некоторые пациенты, принимающие антидепрессанты, абсолютно не думают о своей печени, а также о тех препаратах, которые им назначены.
Об этом рассказал врач-невролог Евгений Скрыпник.
"У нас люди очень любят лечиться, принимать кучу лекарств, уколов. Принимающие по 4-5 различных наименований лекарства по три раза в день (бифренов, ново-пасситов, анантаваты, гомеопатии, БАДов и других лавандово-шалфеев) годами, люди не думают за печень и вообще, что они что-то принимают", - сообщил Евгений.
Врач отмечает, что эти препараты лечат, их нужно принимать длительно, но не постоянно!
"Главное, что когда принимают недоказуемое лекарство, ненужное, неэффективное лекарство годами этих вопросов не возникает!" - добавляет медик.
По словам врача, ваша печень сама за себя позаботится. Хотя никто не знает содержание, эффективность и безопасность препаратов, которые принимают.
"Слово антидепрессанты пугает людей, так же, как слово гормоны! Хотя за границей, в развитых странах антидепрессанты назначаются при многих состояниях и довольно часто! Называются они антидепрессанты, но назначаются не только при депрессии!" - написал Скрыпник.
Медик объяснил, что иногда даже лечение той же боли в спине за границей назначаются антидепрессанты, снимающие спазмы и боль.
Как мы писали ранее, врач назвал препараты, которые могут вызвать головные боли.