Врач развеял основные мифы о антидепрессантах, в которые верят украинцы

"У нас люди очень любят лечиться, принимать кучу лекарств, уколов. Принимающие по 4-5 различных наименований лекарства по три раза в день (бифренов, ново-пасситов, анантаваты, гомеопатии, БАДов и других лавандово-шалфеев) годами, люди не думают за печень и вообще, что они что-то принимают", - сообщил Евгений.

Сколько времени можно принимать антидепресанты

Врач отмечает, что эти препараты лечат, их нужно принимать длительно, но не постоянно!

"Главное, что когда принимают недоказуемое лекарство, ненужное, неэффективное лекарство годами этих вопросов не возникает!" - добавляет медик.

По словам врача, ваша печень сама за себя позаботится. Хотя никто не знает содержание, эффективность и безопасность препаратов, которые принимают.

Не только при депрессии

"Слово антидепрессанты пугает людей, так же, как слово гормоны! Хотя за границей, в развитых странах антидепрессанты назначаются при многих состояниях и довольно часто! Называются они антидепрессанты, но назначаются не только при депрессии!" - написал Скрыпник.

Медик объяснил, что иногда даже лечение той же боли в спине за границей назначаются антидепрессанты, снимающие спазмы и боль.