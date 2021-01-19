Врач развенчал популярный миф о побочных эффектах после вакцины против коронавируса

Известный израильский врач Борис Бриль опроверг популярный миф о вакцинах против коронавируса. Он объяснил, что нет доказательств того, что эта вакцина может вызвать у пациентов паралич лица.

Как рассказал Борис Бриль в комментарии для телеканала "Украина 24", некоторые пациенты могут почувствовать себя нехорошо после вакцинации, но это не связано с действием препарата. Он отметил, что сам сделал прививку и чувствует себя нормально.

"Привились два миллиона людей. Основная масса - это люди старше 60 лет. Если мы посмотрим на этот промежуток времени, сколько людей обращаются с параличом, невралгией лицевого нерва или тройничного нерва, то поверьте – их гораздо больше, чем 10, 20 или 50. Это обычная медицинская практика семейного врача. Поэтому я бы не делал такие громкие заявления. У людей возникли осложнения после того, как они привились. Вопрос в том, если бы они не привились, было бы это или нет? То же самое - умерло 23 пожилых человека после вакцинации. Но после - это не означает, что от вакцинации", - объяснил специалист.

Он добавил, что связь между параличом и вакцинацией не установлена и причиной негативных последствий может быть что угодно.

"Связь пока не установлена. Посмотрим исследования, возможно это добавит, но пока не установлено. Нужно сначала посмотреть. Например, эти же люди кушали в эти дни огурцы – может, это связано с огурцами?" – отметил Борис Бриль.

Напомним, ранее мы писали о том, какие услуги для пациентов с коронавирусом являются бесплатными в Украине.

А также рассказывали о том, что глава Минздрава Степанов сделал заявление о двух этапах вакцинации.