Врач развенчал основной миф про витамины и COVID

"Исследований, что после коронавируса нужно принимать витамины нет! Объясняю, что витамины, конечно, нужны, как и минералы, но только тем, у кого лабораторно подтвержден их дефицит", - рассказал медик.

Какой витамин нужно принимать

Единственный витамин, который можно принимать для профилактики, так как, мы живем не в солнечной Турции – это витамин D, добавил врач.

По словам Евгения, практика показывает, что крайне редко возникают ситуации, когда организм нуждается во введении дополнительных количеств всех известных витаминов, не говоря уже о микроэлементах, которыми чаще всего дополнены поливитаминные препараты.

"Напоминаю, что нет ни одного качественного исследования, доказавшего положительное влияние витаминно-минеральных комплексов на снижение сердечно-сосудистых рисков, смертности от кардиологических заболеваний и частоты инфарктов и инсультов", - сообщил медик.

Последствия бездумного принятия витаминов

Однако негативное влияние гипервитаминоза доказано. Последствия приема витаминов это и аллергические реакции, онкологические заболевания и т.д.



Если человек нормально питается (не голодает), то просто принимать витамины не нужно! Поэтому, забудьте за поливитамины!

"Помните, что никакая добавка не способна заменить полноценный рацион. Именно еда значительно богаче витаминов и микроэлементов и более полезна для организма", - объяснил Скрыпник.