Врач "разнес" популярный у украинцев БАД: не тратьте деньги

Био-добавки 5НТР, которые позиционируются для улучшения психического состояния, улучшения настроения, уменьшения тревожности - не имеют доказанной эффективности.
Об этом рассказал врач невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.
Медик еще раз напомнил, что БАДы - это недоказательные препараты, они не проходят клинические исследования на эффективность, нет контроля за их производством, и не соблюдаются те требования, которые есть для лекарств.
Теоретически био-добавка 5НТР после употребления превращается в серотонин, который называют "гормоном счастья" и влияющий на настроение и эмоции, отмечает доктор.
Серотонин -это нейромедиатор, действительно влияющий на настроение и эмоции, но депрессия, тревожность возникает не вследствие недостаточности триптофана, а вследствие дефицита серотонина в синаптической щели, то есть в месте взаимодействия нейронов (нервных клеток).
То есть при депрессии, тревожных состояниях, невротических состояниях, раздражении серотонина может быть недостаточно в синаптической щели.
"И даже если принимать "чудодейственную" добавку – то она не повлияет на количество серотонина в синаптической щели", - говорит врач.
Триптофан можно получать из таких продуктов:
Сыры, рыба, мясо, бобовые, грибы, овес, финики, арахис, кунжут, молочные продукты, соевые бобы.
"Не тратьте средств на БАДы! Они бездейственны и без доказательной эффективности",- резюмировал Евгений.
Как мы ранее писали, доктор рассказал, что делать, если в аптеке нет лекарств, которые вы принимаете.