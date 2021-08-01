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Врач рассказала о вакцинации детей от коронавируса: безопасность доказана

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Воскресенье 01 августа 2021 18:20
Врач рассказала о вакцинации детей от коронавируса: безопасность доказана Коллаж РБК-Украина: вакцинация от коронавируса в Украине детей
Автор: Тетяна Самарук

Прививку от коронавируса рекомендовано делать от 12 лет. Однако, при использовании вакцины Pfizer практически отсутствуют медицинские противопоказания.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" врач-иммунолог Анна Гильфанова.

По словам медика, у детей редко наблюдается тяжелое протекание инфекции коронавирус. Также дети старше 12 лет социально активны, поэтому для них важно получить полноценное образование и быть максимально мобильными.

"Кроме того, они являются вектором передачи вируса в общество. Поэтому действительно подростки являются таргетной группой, которую можно рассматривать как объект для проведения вакцинации", - сказала иммунологиня.

Кроме того, вакцина Pfizer "имеет длительный опыт использования, применяется даже к беременным женщинам, ее безопасность доказана".

Медики объясняют, что эта вакцина в отношении подростков будет высокоэффективной и безопасной. Pfizer-матричная вакцина, у которой отсутствуют медицинские противопоказания для ее применения.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве сделали предупреждение о COVID- вакцинацию. После получения прививки от коронавируса надо обязательно спросить у врача, внес он данные об этом в электронную систему здравоохранения.

Также Ученые оценили эффективность вакцин против штамма "Дельта".

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