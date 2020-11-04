Врач рассказала, сколько в Украине на самом деле больных COVID-19: сумасшедшая цифра

Количество больных коронавирусом в Украине намного больше официальных данных, считает врач-иммунолог Алла Волоха. Медик выразила мнение, что реальное количество больных коронавирусом в Украине составляет по состоянию на сегодня около 1 миллиона человек. Об этом она рассказала в эфире Obozrevatel TV.

"Все-таки мы выявляем более тяжелых больных, мы почти не тестируем бессимптомных, легкие формы почти не выявляются", – пояснила она.

Врач отмечает, что общее число больных по официальной статистике Министерства здравоохранения Украины, стоит умножать на два, чтобы узнать реальные цифры. На текущий момент в Украине зарегистрировано более 400 тысяч больных.

"Даже если мы умножим на три, то это около миллиона", – сказала она.

В этом контексте медик подчеркнула, что "это точно не коллективный иммунитет", ведь для его формирования нужно, чтобы в стране переболело 60-70% населения.

"Этого невозможно достичь без невероятных потерь", – сказала она.

Напомним, что ранее врач-иммунолог рассказала, сколько больных в Украине будет к Новому году. На данный момент такие цифры вряд ли возможны, но через месяц есть большая вероятность их наблюдать.

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