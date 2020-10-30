Врач рассказала, почему алкоголь и антибиотики строго запрещено смешивать

Врач рассказала, почему нельзя смешивать антибиотики с алкоголем, и чем это чревато. Дело в том, что некоторые препараты почти наверняка чреваты побочными эффектами, если их смешать с алкоголем.

Такое мнение выразила Джессика Нухаванди, фармацевт из Лос-Анджелеса, пишет glavred. Нухаванди перечислила антибиотики, которые категорически нельзя употреблять одновременно с алкоголем:

Метронидазол (Флагил) - антибиотик, который используют для лечения бактериальных или паразитарных вагинальных инфекций, ЖКТ, печени или мозга.

Тинидазол (Тиндамакс) - используют для лечения вагинальных инфекций и ЖКТ.

При приеме этих препаратов нужно полностью отказаться от алкоголя, даже спиртосодержащих лекарств.

Если же вы употребите алкоголь с этими лекарствами, скорее всего у вас возникнут спазмы в животе, тошнота, головная боль, рвота, учащенное сердцебиение. Обычно побочные эффекты проходят в течение нескольких часов, но если так не происходит - обратитесь за неотложной помощью.

Врач рассказала и о других антибиотиках, которые несовместимы с алкоголем. Но побочные эффекты здесь могут быть менее серьезными.

Сульфаметоксазол-триметоприм (Бактрим ДС) - принимают при инфекциях мочевыводящих путей и кожи.

Цефотетан (цефотан) - им лечат бактериальные инфекции легких, кожи.

Линезолид (Зивокс) - его назначают для лечения кожных инфекций, пневмонии. Сочетание того препарата с алкоголем может вызвать скачок давления.

Изониазид (нидразид) используется для лечения туберкулеза. Вместе с алкоголем может привести к поражению печени.

Врач добавила, что существует много антибиотиков, которые не вступят в такую острую реакцию с алкоголем. Но употребление алкоголя непосредственно не повлияет на эффективность препаратов. И, возможно, вашему организму придется потратить больше времени на то, чтобы выздороветь.

Ранее врач рассказала, чем опасна рюмочка за ужином. И кому нельзя увлекаться употреблением алкоголя даже в малых дозах во время еды.