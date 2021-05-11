Врач рассказала об осложнениях после COVID-19, из-за которых слепнут пациенты

Так, комментируя информацию о том, что в Индии у пациентов после перенесенного COVID-19 выявляют так называемый "черный грибок", врач объяснила, что люди лечились и антибиотиками, а не только стероидами.

По ее словам, антибиотики также вызывают дисбиоз организма. Например, в Украине, чаще всего возникают кандидозы.

"А в этом случае на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые подавляют воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции. Эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, но и легкие", - пояснила она.

Как рассказала Логинова, это очень серьезная постковидная инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19. Также она отметила, что подобное осложнение требует тщательного лечения специальными препаратами.

Врач заявила, что в Украине чаще всего встречаются дисбактериозы, вызванные грибами Candida albicans и Aspergillus.

"Эти инфекции чаще всего бывают у людей с ослабленным иммунитетом, а также у веганов, потому что не образуются полноценные антитела. Мы всегда настаиваем на том, чтобы люди питались достойно, чтобы были полноценные белки в рационе", - сказала она.