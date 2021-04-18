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Врач рассказала, нужны ли маленьким детям маски во время пандемии COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Во время пандемии коронавируса маленьким детям нужно носить защитные маски на лице, так как они являются суперраспространителями вируса.

Об этом в интервью ТСН рассказала детский инфекционист из Кривого Рога с 40-летним стажем Светлана Куницына.

По словам медика, дети ничем не отличаются от взрослых в этом плане и должны соблюдать карантинные меры точно так же. Социальной дистанции это также касается.

"У нас с самого начала было принято решение, что дети почему-то не болеют, поэтому их можно не одевать в маски. Хотя бы в тех случаях, когда родители находятся вместе с детьми и могут это контролировать, я бы все-таки советовала предлагать и учить детей носить маски, приучать детей к личной гигиене и соблюдать дистанцию", - рассказала Куницына.

Также инфекционист сообщила, что у детей коронавирус может протекать бессимптомно, либо как классическое ОРЗ.

"Когда дети начинают болеть первыми в семье, то есть до того, как заболели взрослые, у них нет тех типичных клинических проявлений, которые есть у взрослого. Бывает сложно заподозрить у ребенка именно коронавирусную инфекцию. Не все дети скажут, что у них головная боль или исчезло обоняние или вкус. У ребенка может снизиться аппетит, но родители могут расценить это как проявление любой болезни", - отметила она.

Обратите внимание, что у детей могут быть другие симптомы коронавируса.

"У детей, которые подхватили коронавирус, могут фиксироваться кожно-слизистые изменения: красные щеки, выраженный конъюнктивит, покраснение глаз и отек век, кожная сыпь, "клубничный язык", - предупредила врач.

Как мы писали ранее, инфекционист назвала главные симптомы коронавируса у детей.

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