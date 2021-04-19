Врач рассказала, нужно ли детей вакцинировать от COVID-19

Соответственно, дети не могут вакцинироваться на данном этапе, несмотря на то, что новые штаммы вызывают более тяжелое течение болезни у несовершеннолетних.

"Ни одна из тех вакцин, которые разработаны в мире, которые прошли клинические испытания и активно сейчас используются и те, которые еще в состоянии клинических испытаний, не рассчитана на детское население. Все имеющиеся вакцине во время клинических испытаниях испытывались на взрослом населении. Если клинические испытания не проводились на детях, то у нас нет оснований разрешать использование на детях тех вакцин, которые испытывались на взрослых", - сообщила медик.

В то же время Куницына сообщила, что мировое педиатрическое сообщество настроено на то, чтобы как можно скорее начались все эти меры, поскольку сообщество считает, что детей все же нужно вакцинировать.

"Как только будут проведены клинические испытания и на уровне ВОЗ полученный допуск и разрешение на ввод той или иной вакцины детям, тогда возможно будет проведена вакцинация детского населения", - резюмировала инфекционист.