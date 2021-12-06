Врач рассказала, можно ли одновременно заболеть гриппом и COVID-19

Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом и COVID-19. В таком случае чаще симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга.
Об этом рассказала врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. В. П. Павлусенко" Житомирского городского совета Дария Симчук в комментарии Telegram-каналу "Коронавирус инфо".
Медик отметила, что при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением.
"Расскажите врачу о своих симптомах, как они развивались. Следите за температурой тела, артериальным давлением, сатурацией кислорода", - заявила эксперт.
Врач учтет ваши клинические данные, имеющиеся сопутствующие заболевания и риски. А дальше примет решение о дальнейшем дополнительном обследовании и лечении.
Прививка от гриппа делается 1 раз в год. Купить вакцину можно в аптеке, а уколоть - в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях. Вакцинация от COVID-19 бесплатна и проводится в государственных пунктах прививки.
Напомним, инфекционист Виктор Петров назвал симптомы "Омикрона". Он также рассказал, на что родителям стоит обратить внимание. По его словам, новый штамм имеет намного больше мутаций, чем предыдущий "Дельта".
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