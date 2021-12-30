ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врач рассказала, кому категорически нельзя фасоль: могут возникать опасные состояния

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 09:45
Врач рассказала, кому категорически нельзя фасоль: могут возникать опасные состояния Фото: Некоторым людям нельзя есть фасоль (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Фасоль - питательное бобовое растение, являющееся важной частью рациона во многих культурах. Пищевая ценность этого воща очень высока, но некоторым людям следует ее избегать, чтобы не получить серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом рассказала американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

По словам доктора, у ряда людей употребление фасоли может вызывать фавизм - генетическое заболевание, которое поражает тех, у кого в организме отсутствует глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (G-6-PD).

Эти люди должны избегать употребления в пищу бобов, в том числе сырых и вареных бобов.

После употребления в пищу фасоли могут возникать такие симптомы:

  • бледность,
  • головокружение,
  • субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении длительного времени в пределах 37,1-38,0 °C)
  • озноб,
  • общая слабость, потеря аппетита,
  • тошнота, рвота, боли в животе и диарея.

"В тяжелых случаях могут даже возникнуть аномальные симптомы, такие как кома, шок, слабый пульс и почечная недостаточность", - добавила врач.

Больным подагрой также следует есть меньше фасоли, чтобы избежать обострения болезни.

Дело в том, что бобы являются овощами с высоким содержанием пуринов. 100 граммов бобов содержат от 50 до 150 мг пуринов.

Ранее врач назвала овощ, который является секретом долгожителей, но есть его нужно непременно сырым.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье врачи
LITE
На эти пять знаков Зодиака обрушится богатство в январе 2022-го
На эти пять знаков Зодиака обрушится богатство в январе 2022-го