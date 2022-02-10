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Врач рассказала, какие лекарства от COVID первым делом должны быть в вашей аптечке

Автор: Людмила Жукова

Если вы заболели коронавирусом, в вашей домашней аптечке должны быть определенные лекарства.

Об этом сообщила врач-инфекционист Светлана Федорова на своем YouTube-канале.

Есть препараты, которые должны обязательно быть у вас в аптечке. Это противовоспалительные препараты.

"Если мы говорим о коронавирусе - то это панадол (он же парацетамол), нурофен, нимесил", - сообщила Федорова.

Не нужно принимать аспирин, как учили нас бабушки, уточнила врач.

"Названые мною препараты не повреждают сосуды, они действуют с жаропонижающим эффектом без вреда для сосудов", - поведала медик.

Федорова напомнила, что коронавирус очень часто повреждает стенки сосудов, ведет к микротромбозам. Если применять неправильные препараты - это может привести к последствиям.

Помните, что первое, что вы можете сделать - это обратиться к врачу, если такой возможности нет - то правильно принимайте препараты.

Не забывайте пить чистую воду при инфекции.

Как мы ранее писали, Комаровский разнес популярное средство лечить болезни.

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