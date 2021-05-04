Врач рассказала, добрался ли в Украину "индийский" штамм COVID-19

"Мы такого не можем говорить, потому что не проводим генотипирование вируса, который есть у наших граждан. Каким штаммом болеют – мы не отслеживаем и не знаем. Разновидность штамма на лечение никак не влияет, это влияет на наше понимание эпидемической ситуации", — рассказала медик.

Если в стране будет все-таки индийский штамм системе здравоохранения придется трудно, считает врач. Также доктор сообщила, что на данный момент нельзя точно сказать, что в стране нет нового опасного штамма.

"У нас брали несколько образцов, которые в лаборатории отслеживались, индийского пока что там не было, но на сегодняшний день мы с уверенностью не можем утверждать, что он есть либо его нет. Выборка не такая достоверная, чтобы интерпретировать на всю страну. Пока тех мер, которые есть, достаточно, но если индийский штамм появится, у нас будут большие трудности", — сказала она.

Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.