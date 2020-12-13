Врач рассказал о вреде одного из способов диагностики коронавируса: может ухудшить состояние

В Украине практически каждый третий ПЦР-тест показывает ложноотрицательный результат, поэтому врачи давно стали прибегать к другим методам определения наличия коронавирусной инфекции в организме. Среди них – компьютерная томография, при проведении которой пациент получает серьезное облучение. И если раз в год такая доза нормально переносится организмом, то бесконтрольное его проведение при появлении малейших симптомов простуды может привести к плачевным для организма последствиям. Такое мнение выразил профессор кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медицинского университета Андрей Бондаренко, передает Укринформ.

Специалист подчеркивает, что далеко не каждый, кто болеет коронавирусом, может иметь поражение легкий в достаточной степени, чтобы его можно было заметить при проведении КТ. Более того, этот метод диагностики вирусной пневмонии используется только по показаниям из-за серьезной дозы облучения. Врач добавил, что компьютерная томография хоть и помогает определить вирусную пневмонию, не доказывает, что возбудителем является SARS-Cov-2.

"К сожалению, в Украине сегодня создана такая ситуация, что организации, имеющие томографы, зарабатывают бешеные деньги. С улицы приходит человек — и ему проводят исследования. У меня было огромное количество пациентов, которые делали томографию в первый день заболевания. Конечно, в легких еще не было никаких изменений. После этого они проходили КТ второй — на пятый-седьмой день болезни, потом еще. Представьте, какой уровень облучения за 3-4 раза. При этом компьютерная томография абсолютно не влияет на тактику лечения в большинстве случаев. У меня были пациенты, которые по данным КТ имели 90% поражения легких, а у них почти не было никакой клинической симптоматики. А было определенное количество пациентов, у которых было поражено 15-20% легких, и больные попадали на искусственную вентиляцию", — сказал врач.

По словам Андрея Бондаренко, компьютерная томография способна подтвердить вирусное поражение легких у пациента, но это поражение не является подтверждением того, что у пациента COVID-19.

"Такие же поражения могут вызвать и другие вирусы, тот же грипп", — сказал профессор.

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