Врач рассказал украинцам, сколько населения уже имеет защиту от COVID-19

По словам врача, хорошие новости состоят в том, что в Украине вакцинировано уже 4 миллиона украинцев, а это 20% взрослого населения. Также около 40-50% украинцев уже переболели, а это значит, что 60-70% населения имеет хорошую защиту от COVID-19.

"У нас уже 4 миллиона взрослых украинцев привиты двумя дозами вакцин, это примерно 20% взрослого населения. Еще 40-50% взрослого населения уже переболело. Поэтому почти 60-70% населения уже имеет защиту от тяжелого ковида! А это очень хорошие новости", - сообщил он.

Также Жиравецкий сообщил, что в нынешней ситуации нужно Украине - это тестирование.

"Единственное, что нам сейчас нужно - это больше тестирования быстрыми тестами и изоляция тех кто заболел, чтобы не перегрузить больницы и медицинская система не была перегружена, других вариантов пока не вижу. Какой бы штамм не пришел в Украину я уверен, что мы готовы к новым вызовам, но расслабляться действительно еще рано!" - резюмировал врач.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 2693 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.