Врач рассказал, когда в Украине ожидается вторая волна коронавируса: очень скоро

Врач назвал сроки наступления второй волны коронавируса в Украине (фото: РБК-Украина)

Вторая волна коронавируса в Украине начнется в 2021 году

По мнению разных врачей, вторая волна коронавируса начнется в разные сроки. По последним прогнозам, новая волна COVID-19 наступит в нашей стране уже в начале 2021 года. По мнению врача и президента Украинского медицинского клуба Иван Сорока назвал карантин выходного полумерою. Он предположил, что таким образом власти пытаются подготовить предприятия к полному локдауну.

Также медик подчеркнул, что сейчас в Украине чаще регистрируются случаи тяжелого течения болезни. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"К сожалению, количество пациентов с тяжелой и средней степени тяжести коронавирусной болезнью увеличивается, поэтому я считаю карантин выходного дня принципиальной полумерой. Думаю, таким образом правительство готовит государство к полному закрытию заведений питания, спортивных учреждений, образовательных учреждений", — сказал он.

Врач назвал примерные сроки начала второй волны эпидемии в Украине. По его мнению, она начнется в начале 2021 года.

"Увеличение числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, кислородной поддержке, говорит о том, что в ближайшее время может произойти такая ситуация, что система не сможет предоставлять качественную доступную помощь пациентам. Мы прогнозируем увеличение количества пациентов волнами. В январе-феврале также будет большое количество пациентов — надо быть к этому готовыми", — сказал он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властям удается сдерживать прогнозируемый рост числа новых случаев COVID-19. Это может предотвратить полный локдаун украинской экономики.

Также РБК-Украина писало, что согласно прогнозу Национальной академии наук, суточное количество заболевших COVID-19 до конца ноября может достичь отметки в 20 000. За неделю до конца месяца, по данным на сегодня, суточная заболеваемость стабилизировалась на отметке до 15тысяч.

Также прогнозируется, что до конца месяца в Украине будет почти 740 тысяч случаев.