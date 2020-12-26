Врач рассказал о спаде эпидемии в Украине: инфицирующая сила коронавируса истощается

В Украине фиксируется спад заболеваемости COVID-19, который можно объяснить несколькими факторами - в том числе истощением инфицирующей силы вируса.

Об этом заявил врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский, передает ТСН.

Доктор отметил, что нынешнее резкое уменьшение количества новых инфицированных - около 6,5 тысячи в сутки против еще недавних 14 тысяч - указывают на тенденцию к спаду эпидемии, которая "уже наметилась".

В то же время врач добавил, что в связи с новогодними праздниками число новых больных коронавирусом снова может вырасти.

"Думаю, что тогда мы снова будем иметь подъем, а где-то на февраль - стабильное снижение", - считает Сильковский.

Медик говорит, что основная причина такого спада инфицирования в том, что около половины населения уже переболело, и "происходит истощение инфицирующей силы вируса".

"Этот процент переболевших отличается в разных регионах, но в целом по Украине так и есть. Все, кто причастен к лечению таких пациентов, понимают, что настоящее количество переболевших отличается от официального кардинально", - заявил врач.

Среди других факторов он выделил погодные условия, которые влияют на контакты людей.

"В такую погоду люди больше находятся дома или на своих рабочих местах и имеют гораздо меньше посторонних контактов. А в своих стабильных коллективах цепочки заражения, как правило, уже прерваны, так как более восприимчивые и супер-распространители уже переболели", - отметил специалист.

Кроме того, он рассказал об уменьшении в Украине количества ПЦР-тестирований на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели в 2,5 раза больше человек, чем COVID-19.

Напомним, недавно в ВОЗ заявили о том, что мир на середине пути к завершению пандемии коронавируса.