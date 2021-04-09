Врач сообщил, сколько получают медики в COVID-отделениях: это очень мало

Такую зарплату получают медики с большим опытом и каждый день спасают тяжелых пациентов. По словам Рыженко, такая зарплата за этот труд - это мало.

"В COVID-отделении — где-то 30 тысяч гривен со всеми добавками. Иногда 35 тысяч, если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов. Они, по сути, находятся круглосуточно или на телефоне, или в отделении. И это очень мало для того, чтобы работать в таких тяжелых подразделениях", - сообщил Рыженко.

Также он рассказал, что другие врачи, не работающие с коронавирусом, получают в три раза меньше.

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко говорил, что украинские медики получат доплаты к зарплатам.

"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными Covid-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов", - говорил глава столицы.