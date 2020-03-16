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Врач рассказал, как противостоять коронавирусу: пять овощей и фруктов

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Коронавирусу можно противостоять, поддерживая организм в тонусе

Коронавирус только за последние сутки поразил 10 тысяч человек. Но смертельной инфекции можно противостоять, несмотря на способность COVID-19 мутировать. Врач из Испании Хосе Мануэль Фернандес Гарсиа рассказал, как подготовиться к встрече с коронавирусом.

По мнению медика, при помощи правильного питания и здорового образа жизни можно успешно противостоять вирусам, в том числе и опасному штамму коронавируса.

Медик посоветовал взять за основу средиземноморскую диету, включив в свою рацион много фруктов, овощей, зелени. По мнению Гарсии, такие продукты необходимы для построения крепкого иммунитета.

Врач советует каждый день употреблять в пищу по пять овощей и фруктов. Также он советует цельнозерновые и неочищенные (нерафинированные) продукты.

Хотя бы раз в неделю нужно употреблять мясо и рыбу, причем рыбу - предпочтительнее, а из мяса - отдать предпочтение птице.

Два-три раза в неделю нужно употреблять бобовые. Хорошо было бы включить в рацион "молочку": сыры, йогурты, молоко. Врач считает, что не нужно бояться есть яйца.

Базовым продуктом должно стать оливковое масло. На нем можно жарить, а также заправлять салаты. На десерт - лучше всего сухофрукты.

Как противостоять коронавирусу (иллюстративное фото: pixabay)

А вот переработанное мясо и любые переработанные продукты лучше убрать из рациона.

Кроме того, нужно есть поменьше соли, и сахара. От сладостей, выпечки, сладких напитков лучше отказаться.

Дополнить диету можно дополнить упражнениями - не менее 30 минут в день - и полноценным здоровым сном. Тогда у иммунитета будет больше шансов противостоять вирусам.

Вместе с тем доктор предупреждает, что какой-то особенной диеты конкретно для коронавируса не существует.

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