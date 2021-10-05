Врач рассказал о последствиях течения COVID-19: страдают не только легкие, но и почки

Кто в зоне риска

По его словам, коронавирус не подлежит каким-либо прогнозам. Поэтому каждую минуту в мире умирает примерно 5 человек. Все из-за того, что люди не соблюдаются масочного режима, поэтому сперва в реанимации попадают не вакцинированные.

Как объяснил врач, реанимация больницы Мечникова в Днепре тоже перегружена – на 5 октября там находилось 25 пациентов с COVID-19 в очень тяжелом состоянии. Важно, что люди болеют на коронавирус семьями и таких в больнице сейчас три.

Доктор медицинских наук и профессор отметил, что почти все пациенты, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии, вакцинированные. Поэтому он указал на важность своевременной вакцинации от коронавируса. Ведь это поможет уберечь себя и своих родных.

Какие симптомы у не вакцинированных лиц

У не вакцинированных лиц симптомы коронавируса очень тяжелые. В частности, страдают не только легкие, но и почки. И часть пациентов нуждается в переходе на диализ.

В конце врач добавил, что с нынешней ситуацией больница Мечникова требует еще 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).