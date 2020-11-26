Врач рассказал, кто не подцепит COVID-19 даже после контакта с больным

Коронавирусом могут никогда не заболеть определенная категория людей. Это те люди, склонные к частым простудам. У них вырабатываются Т-клетки, которые способствуют защите от COVID-19. Об этом сообщил израильский врач Борис Бриль.

"Т-клетки вырабатывают антитела. Но это все теории. Если мы посмотрим людей, которые много путешествовали, то таких людей будет меньше среди заболевших коронавирусом", - сообщил врач "Обозревателю".

Медик предположил, что люди, которые часто болели простудными заболеваниями, меньше рискуют подцепить коронавирус. Это связано с тем, что в разных странах они столкнулись со множеством вирусов и бактерий.

"Конечно! А знаете, почему, когда дети болеют, то ничего плохого в этом нет? Нет ничего плохого в том, когда маленькие дети, извиняюсь, лижут пол. Знаете, для чего они это делают? Чтобы защитить себя, чтобы заработал иммунитет. Бывают мамочки, которые закутывают своих детей и при первых же соплях начинают их лечить. Дайте детям болеть! У них накапливается иммунитет", - сообщил Бриль.

Также доктор еще раз напомнил, как поднимать иммунитет. По его словам, нужно стараться не пить алкоголь, исключить сигареты и заниматься спортом.

Как мы писали ранее, доктор Комаровский расставил все точки над "і" в вопросе самоизоляции при COVID-19.

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