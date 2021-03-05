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Врач рассказал, почему повторно заражаются COVID-19

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 08:49
Врач рассказал, почему повторно заражаются COVID-19 Врач рассказал о повторном заражении коронавирусом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Люди могут повторно заражаться коронавирусом. Это связано с тем, что каждый раз пациент может быть инфицирован разным штаммом и с тем, что вирус может находиться в организме достаточно долго.

Такую точку зрения озвучил "Фактам" врач-инфекционист высшей категории, преподаватель Института биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

Доктор не исключает, что причиной повторных заражений также является то, что вирус надолго оседает в организме и потом снова активизируется.

"Однозначно сказать сложно. Если проводить параллель с гриппом, то человек может заражаться разными штаммами коронавируса (только недавно у нас появилась лаборатория, которая может определить его геном). Нельзя исключить и то, что в организме вирус может находиться довольно длительно, активируясь на фоне снижения иммунитета", - сообщил Жигарев.

Также медик рассказал, почему вирус избирательный, то есть, например, в одной семье поражает не всех.

"Известно, что контагиозность этого возбудителя в несколько раз меньше, чем, например, у вируса кори. Если человек, пребывая даже в близком контакте с больным, получил недостаточную дозу коронавируса, то не заболеет. Также некоторые люди из-за особенностей иммунной системы более устойчивы к заражению. Не следует забывать и о бессимптомном течении инфекции", - резюмировал медик.

Как мы писали ранее, эксперты назвали болезнь, которая может привести к следующей пандемии.

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