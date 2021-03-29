Врач рассказал, почему повторно подцепить COVID-19 маловероятно

Медик считает, что в некоторых случаях ПЦР-тесты оказываются не точными и показывают ложный результата наличия COVID-19.

"Если человек думал, что он болел год назад, и сейчас болеет еще тяжелее, с большой вероятностью я бы утверждал, что тогда это был не коронавирус, а неверно позитивный ПЦР-тест. И это распространенная ситуация. Как правило, за год антитела после болезни не исчезают, мы видим людей, которые болели 250, 300 дней назад, у преимущественного большинства антитела сохраняются. Но даже если они падают, то второе протекание должно быть намного легче", - рассказал Донской.

Медик сообщает, что возможность повторного инфицирования ничтожно низкая.

"Возможность инфицироваться второй раз есть, но она очень-очень низкая. Такие случаи достойны описания и научного исследования. Если у человека протекание тяжелее, это доказывает тот факт, что первое инфицирование было каким-то другим вирусом", — сказал он.

Также врач еще раз напомнил, что "британский" штамм коронавируса намного заразнее своего предшественника.

"Британский штамм действительно важный фактор, так как по всем признакам он более интенсивно передается и более заразный. Таким образом, начинают болеть люди, которых до этого времени берегла их иммунная система и их естественная резистентность. Кроме того, люди устали от самоизоляции, уже не выдерживают и начинают расширять круг общения, к сожалению, часто это приводит к тому, что они подхватывают этот вирус", — сказал он.