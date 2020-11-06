Врач рассказал, почему потеря нюха при COVID-19 хороший знак

Потеря обоняния при коронавирусе - очень частый симптом, пугающий заболевших. Но не все так плохо, как кажется. Оказалось, что если у вас пропало обоняние, вероятней всего COVID-19 пройдет в легкой форме. Об этом рассказал врач отоларинголог в сюжете ТСН. Медик уверяет, что это неплохой знак.

Доктор Юлия Деева объясняет, что вирус атакует рецепторы в носу человека, улавливающие запахи. Так ему легче пробиться в организм. Вирус повреждает их и затем запахи в нос попадают, а рецепторы не замечают этого.

"Соответственно, в мозг нет сигнала, что есть какой-то запах. Но проблема не с мозгом, а с передатчиком. Передатчики, как правило, тоже нормальные. Нервы, по которым идет возбуждения, они не поражены. Пораженные только клетки рецепторы, которые воспринимают этот раздражитель. Это как наушники, не включенные в компьютер", - рассказала врач.

Кстати, медики уверяют, что пропавшее при коронавирусе обоняние, вернется. Некоторым понадобится больше времени для восстановления, другим - больше.

Отмечается, что при возврате нюха вас могут преследовать навязчивые запахи чего-то одного. Не волнуйтесь, это нормально и значит, что вскоре обоняние полностью вернется. Врачи отмечают, что в мире еще не было случая, когда после коронавируса нюх не вернулся. Но такое было при осложнениях после гриппа.

"Пациенты, которые попадают в больницу, они в более тяжелом состоянии, чем те, что дома. И у них так, чтобы они жаловались именно на потерю обоняния, это очень редко. А у тех, кто на амбулаторном, почему-то чаще бывает, это так", — рассказала инфекционист Светлана Гук.

Врачи просят пациентов не стимулировать нос резкими запахами. Это только навредит. Можно обжечь слизистую оболочку и отсрочить выздоровление.

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