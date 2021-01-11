Врач рассказал, почему коронавирус в Украине пошел на спад, и поможет ли нам вакцина

Коронавирус в Украине идет на спад по ряду причин. Врач Павел Сильковский говорит, что связано это с тем, что украинцы перестали паниковать, многие уже переболели, а на тестирование махнули рукой и чаще стали лечиться дома.

Такое мнение выразил врач-анестезиолог на своей странице в Facebook.

Медик говорит, что эпидемия идет на спад потому, что многие люди уже перенесли болезнь. Причем это число значительно превышает реальную статистику, которую озвучивают в Минздраве.

"Реальное количество переболевших, похоже перевалило за 50% еще до нового года. Поэтому эпидемия идет на спад естественным образом", - утверждает врач и добавляет, что улучшения скорее всего "припишут странному и ненужному локдауну".

"Те, которые еще болеют, уже меньше паникуют и часто успешно лечатся в домашних условиях. На тестирование махнули рукой и не тратят ни времени, ни денег. Поэтому статистика еще меньше", - добавил Сильковский.

Что касается вакцинации, то врач утверждает, что вакцина работает и может спасти от заражения. По его мнению, она особенно нужна тем, кто еще не болел. И не стоит считать вакцинацию "чипизацией".

Отметим, что в Украине по состоянию на 11 января зафиксировали 4288 новых случаев коронавируса. Это наименьшая цифра за три месяца. Но следует учитывать, что на сегодняшнее утро не завершили исследовать собранные образцы на коронавирус в четырех областях - в общем это 712 тестов.

Ранее мы писали, сколько раз нужно будет вакцинироваться от коронавируса, чтобы в организме был иммунитет от болезни.