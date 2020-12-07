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Врач рассказал о побочных действиях вакцины от коронавируса

Автор: Людмила Жукова

Украинский медик Тарас Жиравецкий рассказал о вакцине против коронавируса, которая в будущем должна появиться в стране. По словам львовского медика, это РНК-вакцина, влияющая на выработку антител и иммунную реакцию организма. Доктор сообщил, что вакцина до конца не изучена и, естественно, она будет иметь ряд побочных действий.

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"Конечно, определенные побочные действия вакцины могут быть. Они должны быть описаны в инструкции, которая обязана появиться в общем доступе. Мало того, они, чтобы набрать определенное количество пациентов с побочными действиями, будут проводить и в дальнейшем исследования. Потому что исследования, что они провели, все равно не такие, это не сотня тысяч пациентов. Когда будет больше пациентов, будет больше замечаний относительно вероятности побочных действий", - рассказал врач ТСН.

Об эффективности вакцины на данном этапе говорить еще рано, считает Жиравецкий.

"Проблема с РНК-вакциной в том, что трудно гарантировать ее ефективность. Потому что, например, гепатит С - это РНК-вирус и от него вакцины пока нет. Не придумали вакцины от этого вируса. Здесь есть свои нюансы, но я думаю, лучше, если бы комментарии давали сами производители вакцины, если бы они не были ангажированы. Было бы интересно услышать их мнение", - отметил врач.

Как мы ранее писали, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину.

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