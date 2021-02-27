Врач рассказал, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 тем, кто уже переболел

"Есть два мнения в мире. Одно мнение, что нужно прививаться всем, кто болел и не болел, и второе мнение - что этого делать не нужно", - сказал он

Врач обратил внимание, что снова подцепить COVID-19 после выздоровления можно, но такие факты не фиксируются в большом количестве. В то же время в интернете и прессе некоторые "специалисты" пытаются значительно преувеличить риски вновь заразиться коронавирусом, и пугают последствиями в виде различных осложнений.

"Массового повторного заболевания нет и это важно. И второй вопрос - есть люди, которые просто разгоняют панику, что все будут болеть второй раз. И у меня такое впечатление, что все уже психологически настроились на мысль, что, если они не провакцинируются, то точно заболеют повторно, а второй раз будет протекать как-то по-другому. Поэтому в этой ситуации такая паника нагнетается", - заявил Жиравецкий.

Также он рассказал, что киевский врач-инфекционист проводил исследование и делал подборку людей, которые уже переболели COVID-19. И обнаружил, что антитела у большинства пациентов присутствуют.

"Да, антитела могут снижаться, но это нормально, это нормальная реакция организма", - объяснил медик.

При этом Жиравецкий рекомендует всем, кто еще не сталкивался с коронавирусной инфекцией на своем опыте, помнить о рисках заразиться и обязательно вакцинироваться.

"Я просто знаю, что многие люди расслабляются, и потом, когда они болеют, они даже не осознают, что это COVID-19. Надо им помнить и напоминать, что COVID пока никуда не исчез и нужно всем понимать, куда мы "плывем" вместе", - обратился врач к украинцам.