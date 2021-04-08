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Врач рассказал, нужно ли при COVID-19 принимать витамин C

Автор: Людмила Жукова

При коронавирусе большие дозы витамина C нужно принимать только в случае высокой температуры. Именно лечебная доза от 1 до 2 граммов повышает иммунитет.

Об этом "Фактам" рассказал сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Национального военно-медицинского центра Министерства обороны Украины "Главный военный клинический госпиталь" Александр Боркивец.

"Витамин С хорошо принимать во время болезни, когда высокая температура. Лечебная доза (от одного до двух граммов) повышает иммунитет. Также улучшаются обменные процессы после перенесенного СOVID-19. Но излишек витамина С выводится почками, причем, чем продолжительнее был прием, тем интенсивнее", - рассказал медик.

Врач отметил, что большие дозы этого витамина грозят проблемами с почками.

"И продолжается даже после отмены витамина, что угрожает гиповитаминозом. Кроме того, избыток витамина С провоцирует образование камней в почках, а в больших дозах ухудшает структуру костей и может спровоцировать остеопороз", - сообщил Боркивец.

Кстати, более 2000 мг витамина С в день может вызвать изжогу, спазмы в желудке, рвоту, диарею и головные боли. Рекомендуемая доза ежедневно – не более 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин. Цинк также может давать побочные эффекты при дозе более 40 мг в сутки – сухость во рту, тошноту, потерю аппетита и диарею.

Напомним, что новое исследование показало, что витамин С и цинк не помогают в лечение коронавируса и уменьшения симптомов заболевания.

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