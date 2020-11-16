Врач рассказал, кто никогда не заболеет COVID-19

В пандемию коронавируса практически всех украинцев волнует вопрос, как же не заболеть. Инфекционист Евгений Дубровский, работающий в Киевской Клинической больнице №4, сообщил, что есть люди, которые не подвержены инфекции.

Как сообщает издание "Lb.ua", доктор считает, что некоторые люди неуязвимы перед COVID-19 из-за неспецифического иммунитета.

"Очевидно, что часть людей имеет неспецифический иммунитет, который работает, скорее всего, на слизистых и не пускает вирус дальше в легкие. Или имеет особенности полиморфизма рецепторов в тканях, именно к которым чувствителен коронавирус. Мы постоянно наблюдаем такую ​​картинку: болеет вся семья, но в ней находится один-два человека, которые не заразились. Хотя живут все в одной квартире. И это могут быть даже и пожилые люди, и онкобольные", - рассказал Дубровский.

Как сообщил медик, пока неизвестно, почему именно так происходит, ведь сейчас у врачей не так много методов это детально изучить.

Напомним, что доктор Комаровский уже ранее сообщал о людях, у которых есть врожденный иммунитет к коронавирусу. Заслуженный украинский педиатр заявил, что "у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть просто врожденный иммунитет", поэтому многие просто не болеют.

Стоит отметить, что ранее Комаровский рассказал самое главное о профилактике коронавируса. Медик подчеркнул, что возникновение болезни у здорового человека зависит от трех факторов.