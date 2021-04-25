Врач рассказал о лечении новых штаммов коронавируса: значительно быстрее передаются
Новые штаммы коронавирусной инфекции передаются значительно быстрее в отличие от своего предшественника. Кроме того, у человека стремительней появляются осложнения после болезни.
Об этом рассказал врач, советник городского головы Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.
"На 6-7 день от начала ковида или проще появления температуры мы уже можем получить значительное поражение легких и увидеть это на компьютерной томографии или УЗИ легких", - рассказал эксперт.
Также уже на 6-7 день анализ ЦРП может быть в 10-15 раз выше нормы. Похожая ситуация наблюдается и с показателем – ддимер, он может подниматься в несколько раз.
Он также отметил, что сатурация кислородом часто держится нормальной до 10-12 дня. После этого может неожиданно резко снизиться и создать серьезную проблему для медиков в домашнем лечении без кислорода.
Как лечить?
Жиравецкий заявил, что изменений в лечении никаких нет. Но все лечение необходимо начинать значительно быстрее и быстро реагировать на изменения состояния пациента.
Он также подчеркнул, что при новом штамме коронавируса витамины не помогают. Также практически ничего не дают суммамед и цефтриаксон.
Проходит ли COVID-19 при новых штаммах в легкой форме без лечения?
Врач ответил, что проходит. Но сейчас значительно выше процент тех больных, которые нуждаются в стационарном лечении
"Каждый день, а иногда час на счету", - добавил эксперт.
Напомним, Жиравецкий рассказал, почему лучше сбивать температуру с первых дней COVID-19.
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