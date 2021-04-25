Врач рассказал о лечении новых штаммов коронавируса: значительно быстрее передаются

Новые штаммы коронавирусной инфекции передаются значительно быстрее в отличие от своего предшественника. Кроме того, у человека стремительней появляются осложнения после болезни.

Об этом рассказал врач, советник городского головы Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook .

"На 6-7 день от начала ковида или проще появления температуры мы уже можем получить значительное поражение легких и увидеть это на компьютерной томографии или УЗИ легких", - рассказал эксперт.

Также уже на 6-7 день анализ ЦРП может быть в 10-15 раз выше нормы. Похожая ситуация наблюдается и с показателем – ддимер, он может подниматься в несколько раз.

Он также отметил, что сатурация кислородом часто держится нормальной до 10-12 дня. После этого может неожиданно резко снизиться и создать серьезную проблему для медиков в домашнем лечении без кислорода.

Как лечить?

Жиравецкий заявил, что изменений в лечении никаких нет. Но все лечение необходимо начинать значительно быстрее и быстро реагировать на изменения состояния пациента.

Он также подчеркнул, что при новом штамме коронавируса витамины не помогают. Также практически ничего не дают суммамед и цефтриаксон.

Проходит ли COVID-19 при новых штаммах в легкой форме без лечения?

Врач ответил, что проходит. Но сейчас значительно выше процент тех больных, которые нуждаются в стационарном лечении

"Каждый день, а иногда час на счету", - добавил эксперт.