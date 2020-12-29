Врач рассказал, когда коронавирус навсегда уйдет из Украины

Коронавирус в Украине окончательно уйдет из страны после третьей волны заболевания. Такую точку зрения озвучил львовский медик Тарас Жиравецкий. Он считает, что в нашей стране мы уже почувствуем спад в феврале 2021 года.

Как рассказал Жиравецкий ТСН, после февраля все время будет фиксироваться снижение случаев заболевания.

"Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году, то мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась практически в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января - начале февраля. А следующие 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", - считает врач.

Также Жиравецкий прогнозирует полное исчезновение COVID-19 в Украине в 2022 году. По его словам, третья волна в Украине начнется после августа 2021 года.

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", - сообщил Жиравецкий.

Как мы ранее писали, известный украинский врач из Львова Тарас Жиравецкий порадовал украинцев оптимистическим прогнозом по поводу коронавируса. По мнению медика, COVID-19 внезапно исчезнет, как мы могли наблюдать с различными штаммами гриппа.