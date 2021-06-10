Врач рассказал, как коронавирус бьет по органам пищеварения: самое интересное начинается после

Доктор отметил, что первыми симптомами коронавируса у некоторых людей являются рвота или диарея, а не привычное повышение температуры.

"Действительно, у каждого четвертого-пятого из тех, кто заразился коронавирусом, первыми симптомами бывают тошнота, рвота, диарея, но самое "интересное" начинается после того, как человек вроде бы выздоровел. Спустя два-три месяца он может столкнуться с новым для себя заболеванием — поражением поджелудочной железы, кишечника, печени", - расксазал Шипулин.

Внутренние органы человека становятся мишенями для коварной инфекции, отмечает профессор.

"Эти органы — мишени для коварного вируса. Нужно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы определить, не появилось ли у вас заболевание кишечника: неспецифический язвенный колит, или болезнь Крона. Эти тяжелые болезни начинаются из-за сбоя иммунитета, когда организм вдруг ошибочно воспринимает клетки кишечника как чужеродные. Известно, что тяжелее переносят COVID-19 те, кто принимает терапию, угнетающую иммунную систему", - резюмировал специалист.