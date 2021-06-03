Врач рассказал, когда коронавирус исчезнет из Украины: нас ждет последняя волна

По словам медика, последняя волна коронавируса будет не так мощной, как предыдущие, однако она приблизит нас к завершению пандемии. Жиравецкий считает, если она будет длиться четыре месяца, за этот период могут переболеть еще 6 млн украинцев.

"Мы не угадаем, будет эта волна или нет. Но если она будет и продлится несколько месяцев, то да, она будет последней. Будет еще вакцинация, которая будет уменьшать количество тяжелых случаев, но вакцинация не гарантирует незаражения", - утверждает врач.

Сколько реальных больных коронавирусом в Украине

При этом, ситуация с коронавирусом пока не такая утешительная, как нам говорит статистика (на 3 июня 2581 года новый случай инфицирования). Тарас Жиравецкий говорит, что эту цифру стоит умножить в разы.

"Сейчас летом мы будем иметь такое послабление, хотя мы понимаем, что сейчас у нас есть 1200 госпитализаций за минувшие сутки и это где-то примерно 5% людей, которые заболели. Поэтому ориентировочно 1200 умножаем на 2 и умножаем на 10 и получается ориентировочно 25 тысяч новых случаев в Украине в день. Поэтому соответственно не все так еще есть спокойно", - отметил он.

Ослабление карантина сделало ситуацию непредсказуемой

По его словам, реально за месяц сейчас может переболеть до миллиона людей, а если количество новых заражений увеличится, это приблизит нас к коллективному иммунитету. Усугубить же ситуацию может отсутствие карантинных ограничений и массовые празднования.

"Интрига вся в том, что сейчас все открыто, свадьбы празднуют, выпускные идут, и, конечно, у нас есть "британский" вирус, который является достаточно агрессивным. Поэтому начало волны может быть и быстрее - в течение 2-3 недель, до месяца времени. Мы это можем увидеть по госпитализации, если она резко начнет расти до 2-3 тысяч пациентов в день. То, в принципе, будет такая легкая волна. Также мы сейчас полностью не опустились вниз, мы еще на такой нормальной волне", - отметил он.

Последняя волна может завершить пандемию

Так как значительная часть украинцев уже переболела, следующая волна может быть гораздо меньше.

"Если уже сейчас примерно 10 миллионов человек неофициально переболело (официально более 2 миллионов 200 тыс. человек), потом, во время этой последней волны, за 4 месяца еще переболеет 6 миллионов, то уже в принципе мы будем приближаться к тому, что почти все взрослое население переболеет", - добавил Жиравецкий.

В дальнейшем коронавирус совсем не исчезнет - хотя больших волн инфицирования не будет, ожидаются небольшие "волночки", утверждает медик.