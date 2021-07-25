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Врач рассказал, кому и зачем может понадобиться третья доза вакцины от коронавируса

Автор: Роман Мирончук

В США рассматривают возможность третьей дозы вакцины от коронавируса. Повторные прививки могут получить люди, у которых ослабленный иммунитет.

Об этом рассказал главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи, сообщает Reuters.

Кого будут прививать третьей дозой вакцины

  • пациентов после трансплантации;
  • людей, которые прошли через химиотерапию из-за рака;
  • людей с аутоиммунными заболеваниями, которые принимают иммунодепрессанты.

Эксперт считает, что именно эта группа людей очень уязвима к коронавирусной инфекции.

Недавние исследования показали, что у вакцинированных людей может быть снижение иммунитета к COVID-19. Фаучи заявил о том, что официальные лица здравоохранения США изучают данные, чтобы определить, когда могут понадобиться дополнительные дозы вакцин.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, будут ли в Украине делать третью прививку от коронавируса.

Мы также писали о том, что в Киеве появились новые тесты на COVID-19, которые выявляют штамм "Дельта". Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

В Украине впервые зафиксировали два случая заражения "Дельта"-штаммом коронавируса 14 июля. Данным штамм был обнаружен в Закарпатской области.

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