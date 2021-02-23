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Врач рассказал, кому совсем не нужна вакцина от COVID-19

Автор: Людмила Жукова

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины индийского производства в количестве 500 тысяч доз. Первыми в стране будут прививать группы риска, но абсолютно не всем нужна вакцинация.

Об этом в комментарии Styler рассказал доктор из Ровно Павел Сильковский.

По словам медика на момент начала вакцинации у большого процента населения (вероятно, более 50%) уже будет естественный иммунитет после перенесенной болезни и не потребует обязательной вакцинации вообще.

"Как видите, эпидемия в Украине приходит и без вакцинации и причина тому - большое количество переболевших, которые уже не являются переносчиками болезни. Есть вероятность, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, но скорее всего, это не будет определяющим фактором", - поделился своим мнением Павел.

Также врач сообщил, что неправильно считать индийскую вакцину чем-то плохим.

"Неправильно говорить, что все индийское - плохое и дешевое. Но сейчас мы говорим не обо всем, а о конкретном препарате для защиты от вируса. И его заявленная ​​эффективность, мягко говоря, низковата. Что касается безопасности, то если это лицензионный продукт, то с безопасностью все должно быть в порядке. Но в любом случае для нашей страны даже самая эффективная вакцина уже не может стать панацеей", - считает медик.

Как мы ранее сообщали, врач рассказал о плюсах и минусах индийской вакцины Covishield.

Читайте также о том, что известно про индийскую вакцину Covishield и где ее используют еще.

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