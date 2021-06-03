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Врач рассказал, чем грозит потеря обоняния после COVID-19

Автор: Людмила Жукова

После перенесенного коронавируса у человека может исчезнуть обоняние либо исказиться. Обычно после инфекции восстановление нюха происходит после 2-3 недель.

Об этом рассказала ТСН семейный врач Людмила Коломиец.

Но есть и те люди, у которых обоняние исчезает на долгое время.

Аносмию (потерю нюха) связывают с повреждением:

  • нюхательных нервных клеток;
  • обонятельных луковиц;
  • участка коры головного мозга, который отвечает за распознавание запахов;
  • поддерживающих клеток нюхательного эпителия.

Если у вас выработались антитела к вирусу, а нюх не вернулся или исказился, подождите 2-3 недели. К сожалению, нет медикаментов, которые могут вернуть обоняние быстро, как вам бы хотелось.

Потеря нюха может быть очень опасна, так как влияет на аппетит. Он из-за этого снижается. Запахи мы воспринимаем ортоназально и ретроназально.

"Ортоназально, то есть через нос, когда вдыхаем аромат цветка или блюда с воздухом. Молекулы запаха попадают в нос. Затем – в обонятельную щель, где их считывают обонятельные клетки с ресничками. И конечная станция – мозг, куда обонятельные клетки отправляют информацию о запахе еды через обонятельный нерв", - рассказала врач.

При аносмии мы не можем чувствовать запахи никак. Это влияет не только на аппетит, но и снижает уровень пищевой безопасности. Человек не может отличить испорченное блюдо от свежего, соленое или горькое от сладкого.

Как мы ранее писали, врачи рассказали, как быстро восстановить обоняние при коронавирусе.

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