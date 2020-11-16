Врач рассказал, что делать, если при COVID-19 скачет температура и болит под лопатками

Украинский медик Павел Силковский рассказал, что не нужно впадать в панику и писать завещание, если у вас при коронавирусе скачет температура и болит между лопатками и внизу спины. Врач сообщил, что боли под лопатками и в грудной клетке говорят лишь о том, что у человека вирусная интоксикация. Эти симптомы не указывают на тяжелую пневмонию, вызывать скорую помощь не нужно. Об этом Павел написал на своей Facebook-странице.

По словам врача, легкие не болят и эти симптомы скорой пройдут. Также Силковский уточнил, что скачки температуры при COVID-19 - это нормальная работа организма во время болезни. Не стоит паниковать и нервничать. Это может продолжаться в течение двух недель, а потом пройдет.

Доктор сообщил, что кашель при инфекции не должен вызывать панику, таким способом легкие очищаются.

"Если было покашливание и затем сильный кашель, а еще температура и болит грудная клетка, это не значит, что легкие распадаются и вы становитесь жертвой коронавируса. В легких много пораженных вирусом и убитых организмом клеток, от которых нужно освободиться, а на их место регенерировать новые качественные. И кашель - это естественный процесс очистки от мусора, собравшегося в легких. Кашляйте на здоровье!" - написал медик.

Доктор рекомендует приобрести пульсоксиметр и измерять уровень кислорода в крови.

"Если он 95 и выше, то успокоиться и дальше много пить, дышать свежим воздухом и двигаться. Даже если это десятый или двенадцатый день заболевания. Температура поскачет и придет в норму, боли стихнут, кашель успокоиться, диарея прекратится и неестественная слабость постепенно исчезнет. А если кислород имеет тенденцию к снижению, тогда, конечно, к врачу", - порекомендовал Силковский.

Павел высказал предположение, что через несколько месяцев коронавирус начнет стихать, а пока что, нужно правильно лечиться и не паниковать.

Как мы ранее писали, врач-отоларинголог рассказал, что потеря обоняния при коронавирусе свидетельствует о том, что скорее всего COVID-19 пройдет в легкой форме.