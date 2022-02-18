Врач рассказал, от чего будет зависеть тяжесть заболевания COVID

Течение болезни зависит от штамма

"Значение имеют возраст, пол, сопутствующие заболевания, вирусная нагрузка. Зависит и от штамма - у разновидностей одного вируса разное течение, например, у Омикрона оно намного легче, чем у штамма Дельта", - сообщил врач.

Сейчас человек уже считается здоровым после пяти дней, если говорить об Омикроне.

"Поэтому если раньше человек считался здоровым через десять дней от начала симптомов или со дня тестирования, то сейчас это всего пять дней. Важно состояние иммунной системы к моменту заражения. Человек, который минимизировал влияние стресса, не переутомлен, ведет здоровый образ жизни, будет преимущественно болеть легче, чем тот, кто много нервничает, переутомляется, имеет вредные привычки. Нельзя исключать и наследственный фактор", - отмечает медик.

Почему многие молодые люди болеют тяжело

По словам медика, в молодости иммунная система более реактивна и очень бурно отвечает на инфекцию.

"Это провоцирует цитокиновый шторм, а он иногда может сыграть злую шутку с организмом, вызвав осложнения и даже приведя к смерти", - резюмировал семейный врач.

Что влияет на течение инфекции