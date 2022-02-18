Врач рассказал, от чего будет зависеть тяжесть заболевания COVID

Тяжесть заболевания гриппом и коронавирусом зависит от нескольких факторов.
Об этом в интервью "Фактам" рассказал семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич.
"Значение имеют возраст, пол, сопутствующие заболевания, вирусная нагрузка. Зависит и от штамма - у разновидностей одного вируса разное течение, например, у Омикрона оно намного легче, чем у штамма Дельта", - сообщил врач.
Сейчас человек уже считается здоровым после пяти дней, если говорить об Омикроне.
"Поэтому если раньше человек считался здоровым через десять дней от начала симптомов или со дня тестирования, то сейчас это всего пять дней. Важно состояние иммунной системы к моменту заражения. Человек, который минимизировал влияние стресса, не переутомлен, ведет здоровый образ жизни, будет преимущественно болеть легче, чем тот, кто много нервничает, переутомляется, имеет вредные привычки. Нельзя исключать и наследственный фактор", - отмечает медик.
По словам медика, в молодости иммунная система более реактивна и очень бурно отвечает на инфекцию.
"Это провоцирует цитокиновый шторм, а он иногда может сыграть злую шутку с организмом, вызвав осложнения и даже приведя к смерти", - резюмировал семейный врач.
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