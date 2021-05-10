Врач рассказал, что будет с COVID-19 после майских праздников

Он считает, что во вторник, 11 мая, мы увидим заметное увеличение случаев инфекции.

"В течение праздничных дней идет резкое снижение случаев заболевания и количества летальных исходов. В праздники меньше тестируют и фиксируют, поэтому когда мы выйдем из праздничных дней, это будет уже ближайший вторник, мы увидим некоторое увеличение. Но, тем не менее, на сегодня мы имеем в течение 9 дней мая ежедневно 250 летальных исходов. Это резко контрастирует с теми цифрами, которые были в апреле – около 400 ежедневных летальных исходов. Это, безусловно, плюс", - отметил иммунолог.

Волянский считает, что праздники будет своеобразной передышкой от пандемии, но после них не стоит расслабляться и игнорировать правила безопасности.

"Безусловно, если удастся достичь показателя 50% вакцинированных, то можно будет говорить, что коллективная защита в Украине создана. На сегодня мы имеем около 25% людей, которые переболели естественным путем, если еще 40 или 45% будут вакцинированы - это уже необходимые 70% для коллективной защиты", - резюмировал медик.