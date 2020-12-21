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Врач раскрыла главную опасность коронавируса для украинцев

Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус представляет опасность из-за быстрого распространения, что может привести к обрушению работы медицинской системы. По словам врача-пульмонолога из Киева Светланы Гук, это является главной опасностью COVID-19 в нашей стране.

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Такое мнение медик, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17, выразила в интервью Апостроф TV.

Медик говорит, что несмотря на то, что процент смертности от коронавируса во всем мире около пяти, болезнь может серьезно навредить медицинской системе и экономике.

"Никто не говорит о том, что мы все погибнем. Но, если мы все в короткое время заболеем, то, во-первых, не справится медицинская система. А во-вторых, некому будет работать, и это ударит по экономике. Речь не идет о том, что карантин остановит эпидемию, он ее растянет", - считает Светлана Гук.

Медик отметила, что если люди массово начнут болеть коронавирусом, то захлебнутся больницы, врачи тоже заболеют. Но благодаря карантину этот процесс и нагрузку на медицинскую систему можно растянуть, тогда с эпидемией проще справляться.

Ранее врачи рассказали, что известно о новом штамме коронавируса, который распространился по Великобритании и продолжает заражать людей во всем мире.

Также в ВОЗ назвали ключевые симптомы коронавируса, по которым можно определить наличие болезни.

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