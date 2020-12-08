Врач раскрыл реальную статистику коронавируса в Украине: данные впечатляют

Статистика коронавируса в Украине может значительно отличаться от реальной картины. На самом деле инфицированных может быть в 4 или 5 раз больше, чем докладывает Минздрав.

Такое мнение выразил ведущий украинский медик, главврач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, пишет ТСН. Он считает, что не все заболевшие делают ПЦР.

"В среднем, можно умножать на 4 или 5. Если у нас официально была тысяча случаев за сутки, умножаем эту цифру на 5, потому что не все сделали ПЦР, и имеем 5 тысяч. А теперь представьте, что у нас не тысяча людей, а 14 тысяч, которые у нас сейчас официально есть. Умножаем эту цифру на 5, это будет 60 тысяч человек. Мы должны понимать, что эта цифра в несколько раз больше", - рассказал врач.

Тарас Жиравецкий говорит, что не все люди имеют возможность сделать тест на коронавирус, в том числе и финансовую. Кроме того, мощности украинских лабораторий ограничены.

"Нужно учитывать возможность выполнения ПЦР всем желающим, возможность лабораторий и возможность украинцев делать тесты на средства, ведь это бьет по бюджету. Ведь многие физически не может заплатить 800 или 1000 грн за тест", - отметил Жиравецький.

Отметим, что с начала пандемии в Украине подтвердили 832 758 случаев коронавируса. Если умножить эту цифру на 4 или 5, как говорит Жиравецкий, то данные получатся действительно впечатляющими.

Ранее врач рассказал также про симптомы коронавируса, которые означают, что болезнь может перетекать в тяжелую форму.

Также Жиравецкий перечислил места, в которых наибольшая вероятность заражения коронавирусом.

А вот первого в мире человека уже вакцинировали от коронавируса препаратом, разработки компаний Pfizer и BioNTech. Испытуемой стала 90-летняя британка.