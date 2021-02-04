Врач раскрыл одно из осложнений после коронавируса: поражает капилляры

Коронавирус не всеми переносится в легкой и средней форме. У некоторых инфекция дает серьезные осложнения на внутренние органы. COVID-19 вызывает потом пневмонит, который поражает капилляры в легких.

Об этом рассказал кардиолог отделения кардиологии Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук "Фактам".

"Пневмонит, который поражает капилляры в легких. Эти мельчайшие сосуды, во-первых, набухают, во-вторых, в них образуются микротромбы. А для пневмонии характерно поражение альвеол (в них происходит газообмен). Лечатся эти два заболевания по-разному. Пневмонит требует кортикостероидов, которые снижают набухание капилляров, а заодно уменьшают и чрезмерную иммунную реакцию, а также антикоагулянтов, убирающих микротромбы", - рассказал медик.

По словам Яремчука, антибиотики при пневмоните не нужны.

"Нет, ведь им там не на что действовать. Западные исследования доказывают, что антибиотики нужны меньше десяти процентам больных с пневмонитами", - сообщил врач.

Кстати, общий анализ крови не всегда расскажет о бактериальных осложнениях.

"Не всегда, но если определить прокальцитонин, то можно более уверенно предположить, что развивается бактериальный процесс (однако он не обязательно будет в легких). При пневмоните обычно возникает сухой кашель. Но если появилась гнойная мокрота, держится повышенная температура, можно заподозрить бактериальное осложнение", - резюмировал доктор.

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