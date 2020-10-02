Врач просто забыл обо мне: избитая в поезде УЗ журналистка сделала новое заявление

Анастасия Луговая, которая стала жертвой нападения в поезде Мариуполь-Киев, сделала новое заявление. Она рассказала, что ей пришлось пережить после избиения и попытки изнасилования, а также – что пришлось пережить ее 7-летнему сыну.

Как рассказала женщина в интервью для программы "Зірковий шлях", в больнице врачи о ней просто забыли и даже назвали ее девушкой с Facebook.

"Ко мне относились так: легкие побои, нос – то такое, ухо – это ушиб, зуб вставишь. Привели меня в палату, суббота-воскресенье – врачей нет. В понедельник врач пришел в 12: "Я приду к вам позже". Лежу – 4 вечера, 5-ть, 6-ть... Оказалось, что врач просто забыл обо мне. Я запостила эту ситуацию... и во вторник ко мне прибежало очень много врачей, заведующий: "Это вы девушка с Фейсбука?" – "Да, я девочка с Фейсбука. А если бы я не девочка с Фейсбука?" – отметила Анастасия Луговая в эфире канала "Украина".

Когда начали проводить следствие по факту нападения, следователи заставили 7-летнего сына Анастасии пережить снова весь ужас той ночи.

"Его вернули в тот же поезд, то же купе... Мой ребенок плакал, рассказывал все. Он плачет периодически: "Извини, что я тебя не спас", – добавила Луговая.

Она поблагодарила людей, которые оказали ей помощь и поддержку после инцидента и призналась, что ей это очень помогло прийти в себя после пережитого.

"Оля Сумская мне писала, что если бы знала, то посоветовала бы, как нужно заматывать двери. Леся Никитюк меня постоянно поддерживает. Наталка Денисенко приезжала. Сабина Мусина – она ​​первый блогер, который запостил это. Потому что многие блогеры не хотели – они несут добро, а моя ситуация – это не добро", - отметила журналистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Луговая раскрыла неизвестную правду нападения в поезде Мариуполь-Киев.

А также рассказывали о том, что избитая в поезде украинка рассказала о побеге от насильника.