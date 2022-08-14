Врач предупредил об опасной инфекции, которую можно подхватить на рынке

Покупая свежие продукты на рынке, многие из нас желают не только сэкономить, а еще и поесть свеженького "крестьянского". Но вместе с натурпродуктом в корзине можно принести опасную инфекционную болезнь.
Об этом рассказал инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко.
По словам медика, это - опасная бактерия, о которой мало кто слышал, и мало кто ее видел.
Обычно, типичные клинические проявления листериоза являются:
По словам медика, болезнь имеет высокую смертность. В группе риска:
Инфекционист отмечает, что листериоз по уровню смерти на третьем месте после вибриона и ботулизма. При этом болезнь выявляют нечасто - 1% среди кишечных инфекций.
Большой процент (кроме групп риска) может иметь бессимптомное течение, но у групп риска примерно в 50 % случаях может развиваться менингит и сепсис (заражение крови). И именно это может привести к смерти.
Средами обитания бактерий являются почва и гнилые растения, в частности из корма для животных, воды, сточных вод.
Также риск заражения возникает при низком уровне обработки продуктов растительного или животного происхождения.
Чаще всего - это молочные продукты. То есть, основной путь передачи - пищевой.
В третьем триместре данная инфекция может привести к потере плода, преждевременным родам, в дальнейшем: неонатальному сепсису, менингиту и смерти.
Врач советует потреблять только пастеризованное молоко и другие продукты - правильно обработанные мясные продукты и продукты, которые хранятся в морозильной камере.
"Не покупайте продукты на стихийных рынках и мойте руки с мылом", - добавил инфекционист.
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