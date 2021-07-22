Врач предупредил о "болезни кондиционеров": в чем опасность и кому она грозит

По словам врача, кондиционеры могут приводить к локальному переохлаждению отдельных участков тела с развитием воспалительных реакций мышечной системы. В народе в таких ситуациях часто говорят "шею продуло".

Воспалительные заболевания органов дыхательной системы обусловлены не только значительной разницей температуры охлаждаемого воздуха, но также воздействием "сухого воздуха" и инфекционного загрязненного воздушного потока.

Большинство кондиционеров приводят к чрезмерному удалению влаги и "высушивают" воздух в помещении. Это может вызвать насморк, воспаление слизистой горла, бронхов, легких.

Для кого кондиционеры могут быть опасны

Чувствительными к такому неблагоприятному воздействию являются пациенты, страдающие:

бронхиальной астмой,

абструктивными бронхитами,

аллергическими и вазомоторными ринитами.

Кроме того сухой воздух может вызвать поражение конъюнктивы и роговицы глаза, которое сопровождается ощущением сухости, наличия инородного тела, изжоги.

В кондиционерах размножаются опасные микроорганизмы

Кондиционеры при ненадлежащем уходе за ними способны вызвать инфекционное загрязнение воздуха, которое обусловлено размножением техногенных бактерий и грибковой флоры на его внутренних поверхностях.

Легионеллез - одно из опасных заболеваний, вызываемое бактериями Legionella pneumophila, которое может приводить к пневмониям с тяжелым течением заболевания.

Неисправный прибор может отравить

В случае утечки фреона из системы кондиционирования в закрытом помещении может развиться отравление человека.

Еще одним неблагоприятным фактором при использовании кондиционеров может быть снижение содержания кислорода внутри помещения при закрытых окнах и отсутствии приточно-вытяжной вентиляции.

Через несколько часов пребывания в таком помещении человек может начать испытывать головную боль, головокружение, снижение концентрации внимания, раздражительность или сонливость.

Как правильно обращаться с кондиционером?