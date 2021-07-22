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Врач предупредил о "болезни кондиционеров": в чем опасность и кому она грозит

Автор: Светлана Мащенко

Летом на пике жары, когда "плавится" асфальт, жителей городов спасают кондиционеры. Но, несмотря на очевидные преимущества этого способа побега от жары, такой способ охлаждения таит в себе угрозу развития заболеваний.

Кто подвержен "болезни кондиционеров" и как ее избежать, нам рассказал Александр Золотарев, директор Медицинского центра "Доктор Харьков".

По словам врача, кондиционеры могут приводить к локальному переохлаждению отдельных участков тела с развитием воспалительных реакций мышечной системы. В народе в таких ситуациях часто говорят "шею продуло".

Воспалительные заболевания органов дыхательной системы обусловлены не только значительной разницей температуры охлаждаемого воздуха, но также воздействием "сухого воздуха" и инфекционного загрязненного воздушного потока.

Большинство кондиционеров приводят к чрезмерному удалению влаги и "высушивают" воздух в помещении. Это может вызвать насморк, воспаление слизистой горла, бронхов, легких.

Для кого кондиционеры могут быть опасны

Чувствительными к такому неблагоприятному воздействию являются пациенты, страдающие:

  • бронхиальной астмой,
  • абструктивными бронхитами,
  • аллергическими и вазомоторными ринитами.

Кроме того сухой воздух может вызвать поражение конъюнктивы и роговицы глаза, которое сопровождается ощущением сухости, наличия инородного тела, изжоги.

В кондиционерах размножаются опасные микроорганизмы

Кондиционеры при ненадлежащем уходе за ними способны вызвать инфекционное загрязнение воздуха, которое обусловлено размножением техногенных бактерий и грибковой флоры на его внутренних поверхностях.

Легионеллез - одно из опасных заболеваний, вызываемое бактериями Legionella pneumophila, которое может приводить к пневмониям с тяжелым течением заболевания.

Неисправный прибор может отравить

В случае утечки фреона из системы кондиционирования в закрытом помещении может развиться отравление человека.

Еще одним неблагоприятным фактором при использовании кондиционеров может быть снижение содержания кислорода внутри помещения при закрытых окнах и отсутствии приточно-вытяжной вентиляции.

Через несколько часов пребывания в таком помещении человек может начать испытывать головную боль, головокружение, снижение концентрации внимания, раздражительность или сонливость.

Как правильно обращаться с кондиционером?

  • Не допускать превышения разницы между температурой наружного и внутреннего воздуха более чем на 10 градусов первые 20 минут. Например, при температуре воздуха на улице +38, в помещении, в котором человек будет находиться первые полчаса должна быть температура не ниже +28 С. Следующие полчаса можно снизить температуру еще на 2 градуса. Не рекомендуется снижать температуру воздуха ниже +22 С при длительном нахождении в данной температурной зоне.
  • Избегать прямого воздействия потока охлажденного воздуха на поверхность тела.
  • Выпивать повышенное количество жидкости комнатной температуры.
  • Перед использованием кондиционера проветрить комнату и включить приточно-вытяжную вентиляцию при ее наличии, а при ее отсутствии - проветривать помещения каждые 30 минут.
  • Соблюдать регламент сервисного обслуживания кондиционеров с антисептической обработкой внутренних поверхностей.
  • При использовании кондиционера во время сна включать ночной режим.
  • Перед использованием кондиционера в машине, которая стояла на солнце, необходимо проветрить ее, а, включив кондиционер, не направлять поток воздуха на такие части тела, как лицо, шея, грудь.
  • Не курить в помещениях, где есть кондиционеры, поскольку это способствует их бактериальному загрязнению.

Ранее врач также рассказал, что такое метеозависимость, кому она грозит, и как избежать такой проблемы.

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