Врач предупредил о "болезни кондиционеров": в чем опасность и кому она грозит

Летом на пике жары, когда "плавится" асфальт, жителей городов спасают кондиционеры. Но, несмотря на очевидные преимущества этого способа побега от жары, такой способ охлаждения таит в себе угрозу развития заболеваний.
Кто подвержен "болезни кондиционеров" и как ее избежать, нам рассказал Александр Золотарев, директор Медицинского центра "Доктор Харьков".
По словам врача, кондиционеры могут приводить к локальному переохлаждению отдельных участков тела с развитием воспалительных реакций мышечной системы. В народе в таких ситуациях часто говорят "шею продуло".
Воспалительные заболевания органов дыхательной системы обусловлены не только значительной разницей температуры охлаждаемого воздуха, но также воздействием "сухого воздуха" и инфекционного загрязненного воздушного потока.
Большинство кондиционеров приводят к чрезмерному удалению влаги и "высушивают" воздух в помещении. Это может вызвать насморк, воспаление слизистой горла, бронхов, легких.
Чувствительными к такому неблагоприятному воздействию являются пациенты, страдающие:
Кроме того сухой воздух может вызвать поражение конъюнктивы и роговицы глаза, которое сопровождается ощущением сухости, наличия инородного тела, изжоги.
Кондиционеры при ненадлежащем уходе за ними способны вызвать инфекционное загрязнение воздуха, которое обусловлено размножением техногенных бактерий и грибковой флоры на его внутренних поверхностях.
Легионеллез - одно из опасных заболеваний, вызываемое бактериями Legionella pneumophila, которое может приводить к пневмониям с тяжелым течением заболевания.
В случае утечки фреона из системы кондиционирования в закрытом помещении может развиться отравление человека.
Еще одним неблагоприятным фактором при использовании кондиционеров может быть снижение содержания кислорода внутри помещения при закрытых окнах и отсутствии приточно-вытяжной вентиляции.
Через несколько часов пребывания в таком помещении человек может начать испытывать головную боль, головокружение, снижение концентрации внимания, раздражительность или сонливость.
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