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Врач объяснила украинцам, как усилить иммунитет и защититься от COVID-19 во время пандемии

Автор: Владимир Костырин

В Украине в "красную зону" карантина рискуют попасть еще 7 областей из-за роста случаев COVID-19, и в Минздраве обращают внимание на низкий уровень вакцинации в этих регионах-кандидатах. Гражданам также дали советы, как можно во время эпидемии укрепить иммунитет и защититься от инфекции.

Об этом 28 января говорится в сообщении "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

Полезными рекомендациями поделилась врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр" Галина Курылив.

Кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета обратила внимание на важность прививок от COVID-19, и в случае необходимости - получения дополнительной, бустерной дозы.

Как защититься от коронавируса

  • Получите полный курс прививки и бустерную дозу. Если иммунитет ослабленный из-за тяжелых заболеваний, рекомендуется дополнительная доза.
  • Не забывайте о ношении масок или респираторов
  • Тщательно мойте руки и пользуйтесь антисептиками.
  • Обязательно соблюдайте социальную дистанцию ​​и избегайте скопления людей, учитывая особенности штамма "Омикрон", что отличается высокой заразностью.

Что усиливает иммунитет

  • Витамин D.
  • Препараты цинка.
  • Витамин С.
  • Закаливание.
  • Прогулки на открытом воздухе.
  • Физические упражнения.
  • Избегание стрессов.

Врач-иммунолог также обратила особое внимание на важность консультации с семейным врачом перед приемом любых витаминов и препаратов.

Напомним также, перед этим Минздрав Украины дал алгоритм действий при получении положительного теста на COVID-19.

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