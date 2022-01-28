Врач объяснила украинцам, как усилить иммунитет и защититься от COVID-19 во время пандемии

В Украине в "красную зону" карантина рискуют попасть еще 7 областей из-за роста случаев COVID-19, и в Минздраве обращают внимание на низкий уровень вакцинации в этих регионах-кандидатах. Гражданам также дали советы, как можно во время эпидемии укрепить иммунитет и защититься от инфекции.
Об этом 28 января говорится в сообщении "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.
Полезными рекомендациями поделилась врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр" Галина Курылив.
Кандидат медицинских наук, доцент Ивано-Франковского национального медицинского университета обратила внимание на важность прививок от COVID-19, и в случае необходимости - получения дополнительной, бустерной дозы.
Врач-иммунолог также обратила особое внимание на важность консультации с семейным врачом перед приемом любых витаминов и препаратов.
Напомним также, перед этим Минздрав Украины дал алгоритм действий при получении положительного теста на COVID-19.