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Врач объяснил, зачем при COVID-19 назначают антибиотики

Автор: Людмила Жукова

Медик рассказал о лечении коронавируса антибиотиками

Коронавирус в Украине нередко лечат антибиотиками и заболевшие интересуются, почему же врачи так делают, если эта инфекция не поддается этими препаратами. Киевский врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Янченко объяснил, что если врач вам назначает антибиотик при COVID-19 - это не признак некомпетентности. Доктор назначает препарат, чтобы избежать осложнений после болезни.

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После коронавируса может развиться бактериальная пневмония. Для предотвращения врач и назначает антибиотик.

"Вирус коварно действует на иммунную систему, и возникают вторичные бактериальные пневмонии. Поэтому всем больным назначают два-три антибиотика, предупреждающих бактериальное осложнение", - отметил Янченко "Фактам".

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 6 сентября, подтвердили 2174 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Всего с начала пандемии в стране заболели 138 068 человек. Выздоровели 62 606, из них 379 за сутки. Умерли 2877 (+31). Больше всего новых случаев в Киеве (+244), во Львовской (+186), Тернопольской (+165), Черновицкой (+163) и Ивано-Франковской (+161), областях.

Читайте также, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

Как мы ранее писали, в Украине заговорили о дистанционном обучении из-за COVID-19.

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