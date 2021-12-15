"Мне угрожали за то, что я пропагандирую вакцинацию": врач-невролог о реформе Супрун, фуфломицинах и ковид-диссидентах

Рынок забит фуфломицинами, которые могут даже навредить здоровью

Помимо того, что эти "лекарства" не несут никакого эффекта, пациент может потерять драгоценное время, которое очень важно.

"На нашем рынке очень много фуфломицинов, но действительно кроме неэффективности они еще могут приносить вред и особенно важно то, что пациенты теряют драгоценное время", - сетует врач.

Евгений привел один из интересных примеров в его практике, когда пациентка-украинка проживающая в Польше, обращалась в нашей стране ко многим неврологам, психиатрам, прокапывалась 1-2 раза в год "фуфломицинами" вроде Актовегина.

"В Польше женщина обошла трех неврологов, обратилась к ним с просьбой снова "прокапаться". Они вообще не понимали, зачем это нужно, и зачем ей эти лекарства", - рассказал медик.

Врач невролог Евгений Скрыпник активно развенчивает мифы о препаратах (фото: Facebook/Евгений Скрыпник)

В итоге выяснилось, что в польских аптеках даже нет таких систем для инъекций введения.

"В Польше и других европейских странах - это нонсенс "капаться", если человек может есть и пить. Поэтому таких систем для инъекций в аптеках нет, они есть только в отделениях интенсивной терапии", - отметил невролог.

По словам специалиста, только в том случае, если человек не может принимать таблетки орально - ему могут делать инъекции препаратов.

Реформа Уляны Супрун

Бывшая и.о министра здравоохранения Уляна Супрун инициировала в свое время медицинскую реформу, согласно которой финансирование психдиспансеров было урезано и такие учреждения могли оставаться открытыми только для снятия острого состояния у пациентов.

"Некоторые психические больницы скорее не закрылись, а реформировались. Если раньше в области было 2-3 больницы, то сейчас стала одна больница с филиалами в других местах. Было сокращение, но это не повлияло на то, что много психбольных стали жить дома", - рассказал специалист.

По словам врача, если больной дееспособный, то он имеет право жить, где хочет.

Скрыпник не считает, что с выходом пациентов с психическими проблемами из больниц - криминала станет больше, о чем "предупреждают" так называемые "диванные эксперты" в своих соцсетях.

"Это, скорее пережиток советского прошлого, что среди психически больных - есть много маньяков. Я один из немногих украинских психиатров, который поддерживает реформу. Да, сейчас уменьшается количество больных, которые проживают в больницах", - сообщил психиатр.

Медик добавляет, что такие пациенты должны социализироваться и жить в обществе, а больницы должны служить не для жизни таких пациентов там, а для их лечения.

К слову, об Уляне Супрун врач отзывается исключительно положительно.

"Слово фуфломицины и вообще развенчивание мифов - это все пошло именно от Супрун и ее просветительской деятельности. Реформа медицины также произошла благодаря ей и ее команде, и я ее всецело поддерживаю. Даже приобрел книгу ее авторства под названием "Мочи манту", - рассказал Евгений.

Проблемы охраны здоровья в маленьких городах Украины

По словам невролога и психиатра, основными проблемами в сфере охраны здоровья в маленьких городах являются нехватка кадров (медиков) и отсутствие материально-технической базы.

"Например, нет возможности делать МРТ, КТ. Также нет возможности проведения современных хирургических вмешательств. Есть отделения по районным больницам, но там не совсем специализированно могут предоставить помощь. Поэтому эта реформа и направлена на то, чтобы в определенных медучреждениях предоставляли квалифицированную помощь", - отметил Скрыпник.

Врач невролог Евгений Скрыпник (фото: Facebook/Евгений Скрыпник)

Доктор приводит в пример тромоболизис. Это процесс экстренной реабилитации пациента после инсульта.

"Все мы знаем, что при ишемичном инсульте у нас есть четыре с половиной часа для того, чтобы сделать тромболизис. То есть, когда возникает закупорка сосудов головного мозга - возникает инфаркт - смерть клеток головного мозга. За это время нужно успеть этот тромб растворить и состояние человека нормализуется", - рассказал специалист.

В это время пациенту вводят препараты-тромболитики, которые и растворяют этот тромб. И если за четыре с половиной часа не сделать эту терапию, то есть еще до шести часов на экстрацию этого тромба хирургическим методом.

После истечения шести часов, если не сделаны эти манипуляции, то другие уже бесполезны...

Антивакцинаторы в эру COVID

Скрыпник отмечает: антивакцинаторы сейчас есть везде, и не только в его окружении медиков.

Он поделился историей о том, как однажды написал пост о необходимости вакцинации и опубликовал их по разным группам городов своей области.

"Мне даже звонили по телефону и угрожали, что подожгут автомобиль за то, что я пропагандирую вакцинацию в других городах", - вспоминает Евгений.

Медик также отметил, что и среди семейных врачей сейчас есть "антиваксы", предлагающие своим пациентам не делать прививки.

Он предполагает, что огромная антивакцинаторская кампания и началась из-за того, что в самом начале COVID-пандемии большинство семейных врачей молчали и совсем не агитировали людей прививаться.

"Меня очень часто спрашивают о том, что если после вакцины появляется температура, нужно ли делать ПЦР-тест для диагностики коронавируса. Люди не понимают, что прививка не вызывает болезнь. И даже если сделать тест - он ничего не покажет", - рассказал врач.

Психосоматика - это не миф

Невролог и психиатр с уверенностью утверждает, что есть болезни тела, а есть и психосоматические болезни.

Их причина - пережитый стресс.

"Да, такое бывает, особенно, когда человек переживает стресс. Возбуждается кора больших полушарий и это возбуждение передается на центры вегетативной системы, которая находится в головном мозге и возникает дисфункция вегетативной нервной системы", - объяснил медик.

А сама эта система регулирует работу внутренних органов - работу сердца, желудка, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников.

"Поэтому при стрессовых расстройствах могут возникнуть психосоматические состояния, то есть нарушается вегетатика и потом человек ощущает боли в области сердца, учащенное сердцебиение, боли в желудке и другое", - рассказал Скрыпник.

Невролог уточнил, что в таком состоянии человек ходит по врачам, делает себе КТ, МРТ, фиброгастроскопию и ищет болезни. Но медики никаких органических нарушений не находят. Это и называется психосоматикой.

Основная причина психосоматики - это стрессовые состояния. Могут возникать и панические атаки (ощущение жуткого страха), тревоги, сердцебиение, повышение артериального давления, головокружение.

Почему у молодых людей сейчас стал чаще случаться инсульт

По словам невролога, в результате пережитого стресса могут возникать инсульты, инфаркты головного мозга и даже в молодом возрасте.

"Несомненно, в этом виновата и ситуация с коронавирусом сейчас, люди живут в постоянном стрессе. Война, подорожание ЖКХ, неопределенность, неуверенность в завтрашнем дне - все это факторы стресса", - подытожил медик.

Как не болеть зимой

Иммунитет тренируется пережитыми болезнями. То есть, говорит доктор, если в детстве ребенок много болеет - не стоит об этом переживать. Именно так и тренируется его иммунитет.

"Конечно же, спорт, прогулки на свежем воздухе и полноценный отдых являются залогом здоровья и крепкого иммунитета", - резюмировал Евгений.

Для справки

Евгений Скрыпник, помимо своей профессиональной деятельности в больнице Глухова, ведет активную просветительскую работу в группе "Доказові батьки" на Facebook, а также на своих страничках в соцсетях.

Благодаря его постам любой может почерпнуть полезную информацию, а также почитать опровержение многих мифов в медицине.