Врач-невролог назвал опасные успокоительные капли, которые вызывают "барбитуратовое слабоумие"

Такие содержащие барбитураты капли продаются в аптеках Украины. При этом они запрещены к использованию в большинстве стран Европы, США и Японии, отметил медик. Он также добавил, что в некоторых странах препараты, содержащие фенобарбитал, даже под запретом на ввоз.

"Все они содержат препарат, используемый для лечения судорожных припадков - фенобарбитал, и при длительном приеме вызывает зависимость!" - говорит врач.

На начальных приемах достаточно 10-15 капель, а затем дозировка может доходить до флакона за один раз.

Так, в случае нарушения работы сердца человек может затягивать с обращением к врачу, теряя драгоценное время, и просто подсесть на такие капли, при которых постепенно формируется зависимость. При этом ни в одном кардиологическом протоколе вы не найдете для лечения заболеваний сердца эти капли, подчеркивает он.

Врач также предупредил о негативных последствиях при длительном употреблении таких седативных препаратов. В частности, наблюдается снижение памяти, которое в этом случае называют "барбитуратовое слабоумие".

"Длительный прием приводит к накоплению и отравлению органов организма

бромом! Человек хотел снять тревогу, стресс, а получил тяжелые поражения печени, почек, сердца, нарушение половой функции, депрессивное состояние и снижение памяти!" - рассказал невролог.

Скрыпник обратил внимание, что особенно эти капли "любят" люди старшего поколения.

"В аптеке продаются гораздо более безопасные успокоительные препараты, чем эти капли! Но, все равно, нужна консультация вашего врача" - подытожил он.